У Харківській області потяг насмерть збив трьох підлітків

Як повідомили УНІАН в Управлінні МВС України на Донецькій залізниці, телефонне повідомлення від працівників залізниці про те, що на перегоні станцій Язикове - Гаврилівка в Харківській області смертельно травмовано трьох неповнолітніх осіб, надійшло до чергової частини лінійного відділу на станції Слов’янськ сьогодні вранці.

За даними міліції, повідомив про наїзд на людей рацією машиніст пасажирського потягу сполученням «Одеса - Костянтинівка». Машиніст потягу застосував екстрене гальмування, але наїзду не вдалося уникнути.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво лінійного відділу.

Читайте такожУ Кривому Розі зійшли з рейок і перекинулися п'ять вагонів вантажного поїздаЛікарі швидкої допомоги констатували загибель неповнолітніх на місці від отриманих травм.

Під час перевірки правоохоронці встановили, що загиблими є мешканці Барвенківського району Харківської області: дві 15-річні дівчини та 16-річний хлопець.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії. Інформація за даним фактом внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.