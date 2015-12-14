У Москві зникла одна з працівниць Бібліотеки української літератури, в якої проходив обшук

Про це УНІАН повідомила співробітник БУЛ Ганна Павлюкова, у якої також проходив обшук. За даними УНІАН, Мунтян є громадянкою України.

«Ні її чоловік, ні її адвокат, ні я не можемо знайти Тетяну Мунтян. Телефон домашній не відповідає, мобільний телефон їй відключили в ході обшуку», - сказала Павлюкова.

Водночас Павлюкова повідомила, що у неї обшук проводили з 7.00, в ході обшуків було вилучено методичну інструкцію із роботи з екстремістськими матеріалами, акти про списання книг. Крім того, вилучили флеш-пам'ять, на якій зафіксований обшук від 28 жовтня, де співробітники прийшли в Бібліотеку з рюкзаками та сумками. Також вилучено брошуру про правові аспекти Голодомору в Україні, яка не є екстремістською.

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Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Бібліотеці української літератури в Москві проходив обшук, поліція підкинула націоналістичну літературу. Причому факт підроблення помітила працівниця бібліотеки Мунтян. Також обшук проходив вдома у директора бібліотеки Наталії Шаріної.

30 жовтня Шаріна була поміщена під домашній арешт строком на два місяці.

Слідчі заявили, що вона поширювала серед відвідувачів бібліотеки «екстремістську літературу».

2 листопада російські правоохоронні органи допитували Мунтян, вона проходить у справі як свідок.

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав директора Бібліотеки української літератури в Москві політв'язнем.

3 грудня Московський міськсуд до 27 грудня залишив під домашнім арештом Шаріну.

Сьогодні, 14 грудня, слідчі проводили обшуки в дочки Шаріної та свідків у справі проти директора БУЛ – Павленко і Мунтян.