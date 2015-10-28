МЗС прокоментувало обшуки у Бібліотеці української літератури в Москві

Про це йдеться в коментарі МЗС України, повідомили в Департаменті політики і комунікацій міністерства.

«Міністерство закордонних справ України заявляє рішучий протест у зв’язку з проведенням 28 жовтня 2015 року російською владою обшуків у приміщенні Бібліотеки української літератури в Москві - єдиного спеціалізованого державного закладу, що покликаний сприяти забезпеченню національно-культурних, мовних, інформаційних потреб української громади»,- йдеться в коментарі.

МЗС закликає російську владу припинити тиск на роботу Бібліотеки – культурного осередку багатотисячної української громади та покласти край цілеспрямованій політиці зі знищення усього українського.

В МЗС зазначають, що це вже не перша спроба Кремля наклеїти ярлики «русофобства» та «екстремізму» на все українське - так само 23 грудня 2010 і 14 січня 2011 років місцева влада “шукала” в Бібліотеці “екстремістську літературу”.

«Ці грубі і невмотивовані дії російської влади вкотре підтверджують агресивну політику РФ проти України»,- зазначають в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, бібліотека української літератури в Москві заблокована ОМОНом. Капітан Слідчого комітету РФ, який відмовився назвати своє прізвище, заявив, що жодного обшуку в бібліотеці немає, але вона закрита, оскільки «тут перебуваємо ми».

Директор бібліотеки Наталія Шаріна повідомила УНІАН, що сьогодні з ранку було проведено обшук у неї вдома - вилучено кілька книг. Серед них видання, присвячене Голодомору 1932-33 років в Україні, книга Оксани Забужко, що складається з європейських, українських та американських досліджень, кілька примірників газет від 2011 року, а також грамоти з подякою від президентів України Віктора Ющенка і Віктора Януковича, прем'єра Миколи Азарова, а також оргтехніка та електронні носії, а впродовж сьогоднішнього дня відбувається обшук безпосередньо в будівлі бібліотеки.

За її словами, обшук відбувається у рамках кримінальної справи, порушеної ще в 2010 році.

Як сказала Шаріна, слідчі заявили, що мають намір одержати «додаткові матеріали».

Шаріна відзначила, що в читальному залі та на абонементі не було виявлено забороненої літератури, однак вилучаються книги про Степана Бандеру та ОУН-УПА зі спецсховища, причому жодна з цих книг не значиться в списку екстремістських матеріалів.

За словами Шаріної, вилучено також дитячий журнал «Барвінок», оскільки там «побачили прапор «Правого сектору».