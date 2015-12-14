Слідчі прийшли з обшуком до співробітників Бібліотеки української літератури в Москві

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив адвокат Іван Павлов.

"Ніщо так не заряджає енергією на весь день, як ранковий обшук. Сьогодні вранці з обшуком завітали до дочки Наталії Шаріної - директора Бібліотеки української літератури", - йдеться у його повідомленні.

При цьому адвокат не відкинув, що після того, як обшуки проведуть у всіх співробітників бібліотеки, "візьмуться за читачів".

Ніщо так не заряджає енергією на весь день, як ранковий обшук. Сьогодні вранці з обшуком завітали до доньки Наталії Шарі... Posted by Ivan Pavlov on 13 грудня 2015 р. Крім того, як повідомляє Газета.ru? близько 7:20 ранку слідчі дії почалися у квартирах співробітників бібліотеки Ганни Павленко і Тетяни Мунтян, які проходять свідками у справі Шаріної.

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Нагадаємо, 30 жовтня Таганський районний суд Москви помістив під домашній арешт директора Бібліотеки української літератури Наталію Шаріну. Її заарештували на 28 днів. Таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого, який заявив, що Шаріна може втекти або чинити тиск на свідків.

Варто наголосити, що слідство звинувачує Шаріну у розповсюдженні екстремістської літератури, але не уточнює, як конкретно це було зроблено.