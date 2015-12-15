У Одесі ліквідують загрозу затоплення району Пересипу

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, мер Одеси Геннадій Труханов провів виїзну нараду з питання щодо запобігання затоплення цієї частини міста.

«Моніторинг стану дамби Хаджибейського лиману виявив 2 промоїни тіла цієї гідроспоруди. У зв'язку з цим під час виїзної наради пройшло обговорення плану аварійно-рятувальних робіт. Для запобігання затоплення мікрорайону в якості першочергових заходів промоїни будуть засипані відходами будівельних матеріалів», - відзначили в департаменті, підкресливши, що такі заходи є досить ефективними, але тимчасовими.

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За словами Труханова, проблема полягає в тому, що дамба Хаджибейського лиману не перебуває на балансі міста, відповідно місто не може виділяти кошти з міського бюджету на її ремонт.

«Але у разі її прориву буде затоплена величезна територія міста», - зазначив Труханов. Міський голова підкреслив, що неодноразові звернення до Кабінету Міністрів та до народних депутатів дали свої результати: бюджетний комітет Верховної Ради дав згоду на виділення близько 45 млн грн для виконання аварійних робіт на дамбі.

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За оцінками фахівців, у разі прориву дамби Хаджибейського лиману в зоні затоплення може опинитися район від Пересипського мосту до Жевахової гори, де проживають майже 30 тис. осіб. Також прорив дамби становить потенційну небезпеку руйнуванню залізничних колій автодоріг і комунікацій, що з’єднують селище Котовського (Суворовський район Одеси) з центром міста.

Необхідність проведення робіт на дамбі обумовлена ще й тим, що в разі її прориву, жителі району можуть залишитися без водопостачання та каналізації.