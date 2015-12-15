В НАТО хочуть запросити Україну на саміт у Варшаві

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві.

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"У нас буде в липні 2016 року саміт НАТО. Треба подумати як можна включити Україну в цей процес, що може запропонувати Україна в цьому саміті", - зазначила вона.

"У нас є багато завдань, вони базуються на тому, як змінювати наші відносини (Україна - НАТО, - ред.), як доповнювати їх поглибленим змістом, як працювати з суспільством, яке вже не бачить НАТО як агресора, як ворога", - додала Немилівська.

Як повідомляв УНІАН, з 8 по 9 липня 2016 у Варшаві запланована 27-а зустріч на вищому рівні глав держав та голів урядів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу.