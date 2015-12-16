Адвокат затриманого на Донбасі ГРУшника Єрофєєва заявила про обшук у неї вдома
Адвокат затриманого в Україні російського спецназівця Євгена Єрофєєва Оксана Соколовська повідомила, що у неї вдома проводиться обшук співробітниками прокуратури Києва.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.
«Прокуратура Київської області прийшла на обшук в моє місце проживання. Я попереджала про це», - написала вона.
У повідомленні Соколовська також запросила ЗМІ до співпраці.
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Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.
Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 людей, до складу якої входив Александров.
У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. Справа російських військових розглядає Голосіївський райсуд Києва.