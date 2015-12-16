Адвокат затриманого на Донбасі ГРУшника Єрофєєва заявила про обшук у неї вдома

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

«Прокуратура Київської області прийшла на обшук в моє місце проживання. Я попереджала про це», - написала вона.

У повідомленні Соколовська також запросила ЗМІ до співпраці.

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