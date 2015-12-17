В Черкасах у автобуса на ходу відлетіло переднє колесо
14:25, 17 грудня 2015Суспільство
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У центрі Черкас 17 грудня у маршрутного автобуса на ходу відпало переднє колесо.
В Черкасах у автобуса на ходу відпало колесо / busphoto.ru
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області, колесо у автобуса ПАЗ відпало, коли він рухався по бульвару Шевченка за маршрутом №14.
Під час аварії ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.
Причини аварії повинна встановити технічна експертиза.
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