В Черкасах у автобуса на ходу відлетіло переднє колесо

14:25, 17 грудня 2015
Суспільство
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У центрі Черкас 17 грудня у маршрутного автобуса на ходу відпало переднє колесо.

черкассы автобус паз / busphoto.ru

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Черкаській області, колесо у автобуса ПАЗ відпало, коли він рухався по бульвару Шевченка за маршрутом №14.

Під час аварії ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

Причини аварії повинна встановити технічна експертиза.

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