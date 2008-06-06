Vanco не певна, чи Тимошенко читала ту Угоду, яку прагне розірвати

Компанія Vanco Prikerchenskaya Ltd. почала діалог з Міжвідомчою комісією з підготовки пропозицій щодо врегулювання спірних питань, які виникли у зв`язку з Угодою про розподіл продукції (УРП), що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією Vanco.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради директорів Vanco Prikerchenskaya, власник і засновник Vanco International Ltd. Джин Ван ДАЙК сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Наше завдання - донести до уряду значення положень Угоди про розподіл продукції… Я не впевнений, що прем`єр-міністр читала саму угоду…», - сказав він.

У свою чергу, як зазначив член Ради директорів Vanco Prikerchenskaya, генеральний директор «Донбасівської паливно-енергетичної компанії» (ДПЕК) Максим ТИМЧЕНКО, «немає предмету для переговорів, зараз не проводяться переговори, а проводиться діалог… ми не вступаємо в переговори в рамках Угоди про розподіл продукції».

Дж. Ван ДАЙК також повідомив, що не почув від прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО жодних аргументів щодо розриву договору з компанією. За його словами, український уряд не зміг сказати, яку саме норму і якого саме закону порушила компанія.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент підписав указ, згідно з яким набуло чинності рішення РНБО від 30 травня про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству при укладанні і виконанні Угоди між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД».

У своєму рішенні РНБО, серед іншого, запропонував Президенту України розглянути питання про припинення дії розпорядження Кабінету міністрів від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України і компанією «Венко Інтернешнл ЛТД» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».