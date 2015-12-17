В Україні з’явиться 7000 мініофісів із надання якісних адміністративних послуг - Петренко

Про це сьогодні, виступаючи на форумі нотаріусів «Децентралізація у сфері державної реєстрації: нотаріус – державний реєстратор», повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

«Цього понеділка набув чинності пакет законів щодо реформи системи реєстрації бізнесу та нерухомості. Понад 7000 нотаріусів отримали повний обсяг повноважень державних реєстраторів. Це 7000 мініофісів надання послуг по всій країні, які надаватимуть ці сервіси прозоро, без корупції і максимально комфортно для кожного українця. З наступного понеділка ви можете звертатися за реєстрацією бізнесу та нерухомості до українських нотаріусів, які отримали весь обсяг повноважень з реєстрації по всій країні», - зазначив очільник Мін’юсту.

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Павло Петренко також зазначив, що прийнятими законами також запроваджується принцип екстериторіальності, тобто на рівні законів легалізуються електронні онлайн-сервіси, які досі мали статус пілотних проектів. Так само з наступного року Міністерство юстиції вже не виконуватиме непритаманні для себе реєстраційні функції. А вже з 30 квітня наступного року інститут державного реєстратора Мін’юсту взагалі зникне з системи органів державної влади.

За його словами, немає жодного сумніву в тому, що нотаріальна спільнота впорається з новими обов’язками. Адже за роки існування інституту приватних нотаріусів, вони довели свою професійність і по праву вважаються найбільш організованою професійною спільнотою серед юристів.

Передача права здійснювати реєстраційні функції нотаріусам забезпечить реальну конкуренцію як серед нотаріусів, так і між нотаріальною спільнотою і центрами адмінпослуг, які буде створено місцевою владою.

«Завдяки такому підходу ми раз і назавжди позбавимося таких ганебних явищ як черги, хабарництво та неякісне обслуговування. Адже громадянин сам обиратиме до кого звернутися за послугою. І, якщо йому не сподобається якість обслуговування, зможе піти до іншого спеціаліста», - зауважив Міністр юстиції.

За словами Петренка, щоб мотивувати нотаріусів перебирати на себе надання послуг із реєстрації, прийнятими законопроектами передбачено перерозподіл коштів, які громадяни сплачують за отримання сервісів.

«40% коштів, отриманих за послуги з державної реєстрації, що надаватимуться нотаріусами, надходитимуть до Державного бюджету. А 60% від сплаченої суми отримуватимуть нотаріуси за надані послуги», - повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.