В Україні безробіття нижче, ніж в Європі

В Україні рівень безробіття став нижчий, ніж у середньому по Європі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України, про це заявила керівник відомства Людмила ДЕНИСОВА, доповідаючи на парламентських слуханнях про хід виконання Україною Європейської соціальної хартії (переглянутої).

Міністр, зокрема, зазначила, що однією з вимог, яким має відповідати країна, що ратифікувала зазначений документ, є забезпечення гідного рівня зайнятості та заробітної плати.

Також вона навела дані Держкомстату, згідно з якими у 2007 р. рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці, становив 6,4%, у той час як середній показник по країнах ЄС становив 7,1%.

За словами Л.ДЕНИСОВОЇ, зараз уряд звертає особливу увагу на підвищення рівня заробітної плати. Вона поінформувала, що за січень-квітень 2008 р., порівняно з відповідним періодом минулого року, середньомісячна заробітна плата у галузях економіки зросла більш ніж на 40%. Номінальна заробітна плата у квітні поточного року порівняно з квітнем минулого року зросла майже на 42%, що у 2,7 рази більше прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Міністр також повідомила, що у цьому році, з урахуванням нових можливостей бюджету та намірів щодо збільшення прожиткового мінімуму, розмір номінальної заробітної плати зросте до 90,4%, а у наступному році – до 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.