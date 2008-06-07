Shell готова не обмежитися інвестиціями

Компанія Shell, крім інвестицій, готова залучати в Україну відповідні технології та експертний потенціал.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем`єр-міністра України Григорія НЕМИРІ, про це заявив віце-президент компанії Shell Рієн ГЕРБЕР під час зустрічі з Г.НЕМИРЕЮ.

На зустрічі співрозмовники обговорили діяльність компанії Shell в Україні та перспективи її подальшого розвитку.

Г.НЕМИРЯ запевнив Р.ГЕРБЕРА в підтримці урядом України необхідності внесення змін до законодавства щодо ліцензування з метою поліпшення діяльності іноземних інвесторів.

“Завданням нашого уряду є залучення стратегічних інвесторів в Україну, збільшення кількості банківського капіталу з держав Європи”, - зазначив Г.НЕМИРЯ.

Співрозмовники також обговорили перспективи європейської інтеграції України, зокрема, процес укладення угоди про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Нагадаємо, що 6-8 червня Г.НЕМИРЯ в Нідерландах бере участь у засіданні регіональної групи країн-членів Світового банку та Міжнародного валютного фонду.