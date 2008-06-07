У Донецькій області сталася гонитва з перестрілкою

Учора в результаті переслідування і застосування зброї міліція по гарячих слідах затримала озброєного грабіжника ювелірного салону в місті Сніжне Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у Центрі по зв`язках з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області, очевидці пограбування повідомили міліції номери машини, на якій зникли двоє злочинців. Міліція незабаром виявила цю машину і почала переслідування. Коли правоохоронцы блокували рух машини з грабіжниками, вони, відстрілюючись, кинулися втікати. Співробітники міліції змушені були застосувати зброю. В результаті один грабіжник був поранений в ногу і затриманий, а другому вдалося зникнути.

Як уточнили в управлінні міліції, орієнтовно, грабіжники винесли із салону золотих виробів на суму 100 тис. грн. У затриманого золото не було виявлене, він стверджує, що награбоване залишилося у його спільника.

Зараз міліція відпрацьовує всі версії, веде пошуки другого грабіжника.

Крім того, правоохоронцям вдалося встановити, що затриманий причетний до аналогічного пограбування, скоєного цього року в квітні в м. Сніжне, тоді було викрадено золотих виробів на суму близько 60 тис. грн.