В окупованому Севастополі не можуть поділити ділянку землі з байкерами-друзями Путіна

Про це повідомляють Крим.Реалії.

Так Меняло відреагував на інформацію Генпрокуратури Росії, яка вказала на порушення при передачі ділянки землі в окупованому Севастополі російському мотоклубу.

"Я поки не отримував документів від прокуратури. Якщо є технічні питання за змістом самого документа - буде відповідне подання прокуратури, ми його виконаємо", - запевнив він.

Російська Генпрокуратура дала доручення "прокуратурі" Севастополя "вжити заходів щодо приведення правовідносин з використання земельної ділянки у відповідність із чинними правовими нормами".

Зокрема, в договорі відсутні зобов'язання мотоклубу із збереження природних та водних об'єктів, а також відсутні зобов'язання щодо збереження історико-археологічних пам'яток на цій ділянці. Також – розмір орендної плати і вид дозволеного використання ділянки були встановлені з порушенням містобудівного та земельного законодавства.

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На початку 2014 року російський байк-клубу "Нічні вовки", наближений до Володимира Путіна, зайняв територію біля гори Гасфорта, по праву користування належить Балаклавському рудоуправлінню, що спеціалізується на видобутку промислового вапняку, бутового каменю, а також щебеневих і піщаних будівельних матеріалів. Підприємство звернулося до суду з вимогою про відновлення незаконно порушених прав.

Окупаційним урядом Севастополя були "націоналізовані" капітальні будівлі та інші споруди, розташовані всередині ділянки, а сама земля була передана байкерам.

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Представники рудоуправління подали в арбітражний суд Севастополя позов з вимогою відновлення власних прав на користування ділянкою.

16-го вересня 2015 року арбітражний суд Севастополя відмовила БРУ у всіх вимогах і прийняв сторону "Нічних вовків" і місцевого уряду. Представники рудоуправління заявили, що не згодні з рішенням суду і подали апеляційну скаргу, яку 9 грудня суд у Севастополі відмовився задовольнити.