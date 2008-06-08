Рятувальники досі не можуть спуститися у шахту ім. Карла Маркса

На шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому Донецької області, де сьогодні вранці стався вибух, тривають надземні роботи з відновлення шахтного ствола і його розчищення для спуску рятувальників у шахту.

Як повідомили УНІАН рятувальники, поки що вони не можуть проводити аварійно-рятувальні роботи. До зруйнованого ствола доставили спеціальну підйомну машину АСППУ з автономною електроподачею. За допомогою цієї установки рятувальники зможуть спуститися під землю на необхідну глибину.

Тільки-но на шахту прибули перший віце-прем`єр, керівник урядової комісії з розслідування причин аварії на шахті Олександр ТУРЧІНОВ, міністр вугільної промисловості Віктор ПОЛТАВЕЦЬ, голова Донецької облдержадміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО, начальник облГУВС Микола КУПЯНСЬКИЙ, заступник генерального прокурора Віктор ПШОНКА та інші.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух. За даними МНС, постраждали 5 робітників, які перебували на поверхні шахті над стволом з підйому людей №2.

Пожежу надшахтної будівлі було ліквідовано о 6.35. Внаслідок вибуху на шахті пошкоджено ствол №2 і телефонний підземний зв`язок, порушено комунікації, пошкоджено устаткування у двох стволах. Постраждалих госпіталізовано. Залишається невідомою доля 37 шахтарів, які перебували під землею.