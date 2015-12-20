В Одесі сталася пожежа на суперфосфатному заводі (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, о 5.26 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що за адресою: вул. Хімічна, на території суперфосфатного заводу виникла пожежа.

О 5.35 на місце події прибули пожежно-рятувальні підрозділи та чергова зміна оперативно-координаційного центру регіонального главку ДСНС.

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Рятувальники встановили, що горить поліетилен у тюках на відкритій території та існує загроза поширення вогню на сусідній склад. Підрозділи рятувальників працювали за підвищеним номером виклику пожежа «Ранг №2».

Як зазначили у прес-службі, складність гасіння пожежі полягала в тому, що на території заводу відсутнє протипожежне водопостачання, і виникла необхідність здійснювати підвезення води з найближчих гідрантів, які розташовані від місця НП приблизно за два кілометри.

«Завдяки злагодженим та професійним діям рятувальників пожежа на площі 200 кв. м була ліквідована о 6.43», - зазначили в главку.

До гасіння пожежі залучалось 8 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 31 рятувальник.