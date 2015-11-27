Держпраці оприлюднила результати розслідування причин пожежі на території нафтобази під Києвом

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідну інформацію сьогодні на брифінгу в Києві навів голова Держпраці України Роман Чернега.

Він зазначив, що з моменту завершення розслідування, тобто, від 25 листопада 2015 року, сім’ї загиблих та постраждалих під час пожежі у Глевасі можуть звертатися за фінансовою допомогою від держави.

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За словами Чернеги, "комісією встановлені факти, а також встановлені відповідальні особи, винні за недотримання чинного законодавства у сфері охорони праці, застосування і використання обладнання та устаткування підвищеної небезпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки".

Зокрема, встановлено, основними причинами нещасних випадків стали невідповідність вимогам безпеки технологічного процесу змішування нафтопродуктів: використання гнучких гумовотканинних трубопроводів (рукавів) в технологічних процесах змішування палива за допомогою пересувних насосів на території нафтобази; відсутність системи аварійного звільнення резервуару за допомогою швидкодіючої вимикаючої арматури з дистанційним управлінням; відсутність технологічного регламенту на процес змішування палива в резервуарі; участь у виробничому (технологічному) процесі осіб, які не мають професійної підготовки, в тому числі з охорони праці, відповідно до характеру робіт, що виконувалися.

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Крім того, конструктивним недоліком є недостатня надійність пересувного насосного електроагрегату, що використовувався для змішування (перекачування) нафтопродуктів; відсутність належної проектної документації на будівництво та введення в експлуатацію виробничо-складської бази нафтопродуктів та ряду документів: відсутність акта готовності об’єкта до експлуатації, сертифіката відповідності закінченого будівництвом об'єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

Водночас до виникнення масштабної пожежі призвело додаткове розміщення 8 резервуарів ємністю по 900 куб. м, з недотриманням протипожежних відстаней між групами резервуарів.

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За словами Чернеги, комісією встановлені особи, дії або бездіяльність яких призвели до трагічних наслідків. Ними виявилися керівники та посадові особи підприємств: ТОВ "Парком Транс", ТОВ "Укртрансоіл 2009" і ТОВ "Побутрембудматеріали".

Чернега також повідомив, що під час надзвичайної ситуації всього постраждало 15 чоловік. Спеціальне розслідування проводилося по 10 особам, які працювали за трудовими угодами. З них - 3 зі смертельним наслідком. Щодо атестованих пожежників розслідування проводилося ДСНС.

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Голова Держпраці також зазначив, що комісією із розслідування розроблено заходи щодо недопущення аналогічних випадків у подальшому, як-то: заборона процесів змішування нафтопродуктів без розроблення необхідних безпечних умов.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Васильківському районі Київської області тривала з 8 по 17 червня. За офіційними даними, внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 постраждали.

За даними Міністерства внутрішніх справ, внаслідок пожежі державі завдано 12 млрд грн збитків. За фактом пожежі було порушено кримінальне провадження за ч. 2 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або вибухонебезпечних цехах) Кримінального кодексу України, а за фактом загибелі людей під час пожежі – за ч. 2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.