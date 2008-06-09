Третього гірника знайшли без ознак життя

На шахті імені Карла Маркса (Єнакієво, Донецької області) без ознак життя виявили третього гірника. «Його знайшли без ознак життя. Зараз його піднімають», - повідомила «Острову» прес-секретар Держгірпром нагляду Марина Никітіна.

Напередодні двох гірників було знйдено живими. Їх стан задовільний.

Всього 8 червня вибух на шахті імені Карла Маркса в Єнакієво захопив 37 гірників. Вибух був настільки потужним, що постраждали наземні будівлі навколо стовбурів шахти. Будівлі навколо одного із стовбурів зайнялися. Близько 6 години 35 хвилин пожежу надшахтної будівлі стовбура № 2 було ліквідовано. 5 осіб, які працювали на поверхні, постраждали. Троє з них з сильними опіками госпіталізовані в опіковий центр Донецького інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. Гусака. Ще 2 людини знаходяться в травматологічному і терапевтичному відділеннях лікарень у Єнакієво.

Доля 34 гірників, що залишилися під землею, залишається невідомою