Третього гірника знайшли без ознак життя
Доля 34 шахтарів залишається невідомою
На шахті імені Карла Маркса (Єнакієво, Донецької області) без ознак життя виявили третього гірника. «Його знайшли без ознак життя. Зараз його піднімають», - повідомила «Острову» прес-секретар Держгірпром нагляду Марина Никітіна.
Напередодні двох гірників було знйдено живими. Їх стан задовільний.
Всього 8 червня вибух на шахті імені Карла Маркса в Єнакієво захопив 37 гірників. Вибух був настільки потужним, що постраждали наземні будівлі навколо стовбурів шахти. Будівлі навколо одного із стовбурів зайнялися. Близько 6 години 35 хвилин пожежу надшахтної будівлі стовбура № 2 було ліквідовано. 5 осіб, які працювали на поверхні, постраждали. Троє з них з сильними опіками госпіталізовані в опіковий центр Донецького інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В. Гусака. Ще 2 людини знаходяться в травматологічному і терапевтичному відділеннях лікарень у Єнакієво.
Доля 34 гірників, що залишилися під землею, залишається невідомою