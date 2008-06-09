Чи стане вибух у Єнакієвому останньою краплею?

Причиною вибуху на шахті імені Карла Маркса у Єнакієвому є черговий вияв системного нехтування безпекою праці у вугільній галузі.

Про це в інтерв‘ю «Німецькій хвилі» заявив народний депутат, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло ВОЛИНЕЦЬ.

За його словами, незважаючи на припис Держгірпромнагляду від 6 червня про заборону видобутку вугілля, за свідченнями самих гірників, на шахті ще два дні після цього аж до вибуху тривали підземні роботи.

М.ВОЛИНЕЦЬ сказав: «Дивує те, що аварії вже стають системним явищем. Щотижня десь виникають пожежі, стаються вибухи… Мабуть, це вже остання крапля, і слід покласти цьому край».

Він заявив про намір очолюваної ним профспілки закликати уряд цього разу таки покарати справжніх винуватців трагедії.

М.ВОЛИНЕЦЬ наголосив, що в разі ігнорування цього заклику НПГУ готова, як він сказав, «трансформувати його у вимоги», і підтримав намір першого віце-прем‘єра Олександра ТУРЧИНОВА закрити шахту імені Карла Маркса.

Як повідомляв УНІАН, о 5.00 8 червня на шахті імені Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

Станом на сьогоднішній ранок врятовано та піднято на поверхню двох гірників. Крім того, було виявлено без ознак життя тіло одного шахтаря. Доля ще 34 залишається невідомою.

Загалом до лікарень госпіталізовано 7 постраждалих.