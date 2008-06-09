У Єнакієвому родичі гірників увірвалися в шахтоуправління

В Єнакієвому родичі потерпілих гірників силоміць увірвалися до шахтоуправління, вимагаючи пояснити ситуацію та покарати всіх винних у тому, що люди опинилися під завалами.

За словами дружини одного з гірників, доля яких залишається невідомою, кількість газу в шахті часто перевищувала допустимий рівень. «Чоловік казав щодня, що така кількість газу в шахті, що бурити не можна, а їх примушували бурити силоміць, тому що їм потрібне вугілля, а не люди», – сказала вона.

Родичі інших потерпілих украй обурені, у них істерика, вони вимагають і чекають пояснень керівництва шахти, нарікаючи на те, що до них досі ніхто не виходив і не пояснював ситуацію, що склалася.

За словами родичів потерпілих, зарплати шахтарів становили до 2 тис. грн., «та й то ці гроші постійно дробили і видавали за три-чотири рази».

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса в Єнакієвому стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

На сьогоднішній ранок врятовано та піднято на поверхню двох гірників. Крім того, одного шахтаря знайшли без ознак життя. Доля ще 34 залишається невідомою.

Загалом до лікарень госпіталізовано 7 потерпілих.