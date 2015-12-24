Українці оцінили якість адмінпослуг 2015 року: задоволених стало більше

За результатами опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" і Центром економічних і політичних досліджень імені Разумкова, 37% опитаних визнали якість наданих адмінпослуг у 2015 році задовільним.

Для порівняння, за результатами аналогічного опитування, проведеного в 2014 році, частка задоволених у 2014 році склала 35%.

Адмінпослугами у році скористалося більшість з 2 009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком анексованої території Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей – близько 69%. Серед тих респондентів, кому довелося особисто звертатися за тими чи іншими адмінпослугами задоволені їх якістю залишилися 42%, не задоволені - 48%. Показовим є те, що 70% опитаних відповіли, що не давали хабарі за отримання адміністративних послуг в 2015 році.

Раніше, за результатами онлайн-опитування, проведеного порталом ONLINE.UA у 2015 році більшість українців не давали хабарів, але продовжували стикатися з корупцією на місцях. З більш ніж 40 тисяч українців, 35% опитаних доводилося давати хабара в цьому році, 65% респондентів не давали хабарів. При цьому, 72% опитаних відповіли, що стикалися з корупцією на місцях, проти 28%, які обрали негативний варіант відповіді.

Нагадаємо, у цьому році Міністерством юстиції України було запроваджено ряд інновацій в частині надання адмінпослуг. Так, Мін'юстом були передані на місця повноваження з надання послуг, реєстрації нерухомості та бізнесу. З 21 грудня, крім місцевих органів влади та центрів адмінпослуг, реєстраційні послуги почали надавати 7000 нотаріусів по всій країні.

«Це велика армія людей, які готові чесно працювати і надавати якісний сервіс. Приватні нотаріуси за 1 день роботи підключилися до реєстрів і зробили 750 різного роду реєстраційних дій. Я переконаний, що конкурентне середовище, коли українець може звернутися в той сервісний центр або до того, хто надасть більш якісний і комфортний сервіс — це дуже правильний підхід, який забезпечує конкуренцію і комфорт для простого громадянина", — прокоментував зміни в системі Міністр юстиції Павло Петренко.