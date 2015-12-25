У Дніпропетровську автомобіль впав з мосту у річку, загинули двоє (фото, відео)

Як повідомляє Головне управління Національної поліції у Дніпропетровській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 24 грудня близько 22:00.

Зазначається, що мостом через Дніпро з боку проспекту ім. Газети «Правда» в напрямку вулиці Коцюбинського рухався автомобіль Mitsubishi Grandis під керуванням невстановленого водія, який в районі електроопори №37 не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з Subaru Outback під керуванням 42-річного водія, що рухався у зустрічному напрямку.

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Після зіткнення Mitsubishi продовжив некерований рух, збив мостову огорожу і впав у річку.

В результаті ДТП водій і пасажир Mitsubishi загинули на місці події, а водій і пасажир автомобіля Subaru отримали тілесні ушкодження.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини і причини ДТП.

У свою чергу, як повідомиляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області, в умовах майже нульової видимості водолази о 23:18 вилучили тіла загиблих із затонулого автомобіля.

О 1:07 за допомогою крану було піднято з дна річки й сам автомобіль.