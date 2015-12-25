Посол очікує, що турки-месхетинці з України збережуть її громадянство у Туреччині

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у міжнародному аеропорту «Харків», звідки сьогодні вирушають два літаки з турками-месхетинцями.

«Турків-месхетинців, які стали громадянами України, так само, як і кримських татар, ми сприймаємо як «міст дружби» в наших відносинах з Україною. Тому я думаю, що вони збережуть своє громадянство і їх зв'язки з Україною будуть продовжені», - сказав посол.

Він також нагадав, що всі вивезені з Донбасу турки-месхетинці отримають житло в Туреччині.

«Ці люди будуть перебувати в Туреччині в якості переселенців з наданням місця проживання. На першому етапі всім буде надано житло, воно готове. У питаннях отримання дозволу на працевлаштування їм буде надано всіляке сприяння», - сказав посол.

За його словами, всього в Україні проживає до 9 тисяч турків-месхетинців, значна частина з них – в околицях Слов'янська Донецької області (670 сімей, або близько 3 тисяч осіб).

Тезель зазначив, що допомога турецького уряду буде надана тільки туркам-месхетинцям, які проживали у зоні бойових дій.

«В результаті військових дій, які тривають з минулого року, у багатьох людей пошкоджені будинки і поля для землеробства стали непридатними. Ці люди звернулися до турецького уряду за допомогою», - сказав він.

Посол також нагадав, що історична батьківщина турків-месхетинців в даний час знаходиться на території Грузії.

«Є очікування на міжнародному рівні, що вони зможуть повернутися на свою історичну батьківщину», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина почала вивезення турків-месхетинців, які проживали на території Донбасу.

За розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, 3 тисячі месхетинських турків, які відчули на собі негативний вплив військового конфлікту на Донбасі, будуть переселені до Туреччини. Для переселенців виділять 33 житлові одиниці в Карсі, а інші будуть розміщені в провінції Ерзінджан.