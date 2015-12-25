Туреччина почала вивезення з Донбасу турків-месхетинців

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Туреччину з міжнародного аеропорту «Харків» будуть відправлені два літаки з 350 турками-месхетинцями.

За словами менеджера авіакомпанії Turkish Airlines, яка буде виконувати рейси, Ельгіза Мураддінова, перший рейс заплановано на 12:30, другий - на 16:00.

Турки-месхетинці, переважна частина яких проживала на території Донецької області (Слов'янськ і Донецьк) будуть відправлені в місто Ерзінджан на північному сході Туреччини.

За словами Мураддінова, сьогоднішня відправка є першою, однак у цілому Туреччина надасть допомогу близько 2 тисячам турків-месхетинців.

Турок-месхетинець Ваїд Мамедов, що проживав у Слов'янську, зазначив, що Туреччина забезпечить всіх вивезених з Донбасу етнічних турків житлом і роботою.

Як повідомляв УНІАН, турецьке інформаційне агентство Anadolu в жовтні повідомило, що 677 сімей месхетинських (ахискинських) турків, які мігрували в українські Донецьк і Слов'янськ з Ферганської долини в Узбекистані після подій 1989 року, готуються до нової міграції.

За розпорядженням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, 3 тисячі месхетинських турків, які відчули на собі негативний вплив військового конфлікту на Донбасі, будуть переселені до Туреччини. Для переселенців виділять 33 житлові одиниці в Карсі, а інші будуть розміщені в провінції Ерзінджан. Також їх обіцяють працевлаштувати.