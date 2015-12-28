На Херсонщині спіймали майора СБУ, який привласнив 100 тисяч гривень

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

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"З’ясовано, що майор М. у червні-липні 2014 року, перебуваючи в Новій Каховці Херсонської області, пообіцяв допомогти одному громадянину у вирішенні питання щодо придбання на прилюдних торгах квартири. Проте зловмисник і не збирався допомагати останньому в цій справі. Шляхом обману та зловживання довірою він заволодів грошовими коштами в сумі 100 тис. грн, які належали потерпілому", - поінформував Матіос.

За його словами, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України. Триває досудове розслідування.