З окупованої території Донбасу до судів на контрольовані території передали 173 кримінальні справи

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Уповноваженого ВР України з прав людини.

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«Така ситуація склалася у зв’язку із проведенням АТО на сході України, внаслідок чого значну кількість осіб тримають під вартою на контрольованій урядом України території без будь-якої перспективи отримати найближчим часом рішення суду. Бо їхні справи знаходились у судах на непідконтрольній уряду України території, в той час як до них судом першої інстанції було прийнято рішення про тримання під вартою, або судом апеляційної чи касаційної інстанції прийнято рішення про скасування вироку та направлення справи на додаткове розслідування, або справа повернута до суду першої інстанції для проведення нового судового розгляду»,- йдеться в повідомленні.

Це було очевидним порушенням статей 5 та 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема, порушення права на розгляд справи судом упродовж розумного строку, наголосили в прес-службі.

Зазначається, що у березні 2015 року Уповноважений з прав людини Валерія Лутковська звернулась до Старобільського, Артемівського та Маріупольського районних судів із клопотаннями у порядку статті 206 КПК України щодо проведення перевірки законності тримання під вартою 99 осіб, які значилися за судами першої інстанції, що перебувають на непідконтрольній уряду України території.

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«Наразі з них 43 особи звільнені з-під варти внаслідок розгляду зазначених клопотань»,- додали в прес- службі.

Також повідомляється, що упродовж 2015 року відбулося три передачі осіб із непідконтрольної уряду України Донецької області: у липні - передача перших дев’яти українських засуджених, в серпні вдалося забрати з Донецького слідчого ізолятора 20 в’язнів, частина з яких «транзитні», тобто ті особи, які минулого року прямували транзитом через СІЗО до інших установ, або ж прибули для участі у судових експертизах і залишилися в СІЗО внаслідок початку бойових дій.

8 грудня 2015 року було передано ще 20 засуджених, які відбували покарання у Єнакіївській виправній колонії № 52.