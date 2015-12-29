Пріоритетом на 2016 року Яценюк назвав реформу середньої освіти та системи медицини
17:04, 29 грудня 2015Суспільство
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Серед пріоритетних завдань на 2016 рік є реформування середньої освіти та системи медицини.
Яценюк обіцяє реформувати галузь медицини / newsru.co.il
Про це заявив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк під час прес-конференції за підсумками 2015 року.
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"Середня освіта і дошкільна освіта залишилися поза реальним процесом реформ. Тому зараз разом з профільним міністерством і профільним віце-прем'єром ми ставимо ключове завдання на 2016 рік - це реформування середньої і дошкільної освіти", - зазначив Яценюк.
Другим важливим пріоритетом, за його словами, є медицина.
"2016-й рік - так самоключовий пріоритет для нас бути – це реформування системи медицини", - підкреслив Яценюк.
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