Степан Капшук: час відновити експорт олії до ЄС

Експорт української соняшникової олії в червні становитиме 50-60 тис. тонн.

Про це в телефонній бесіді повідомив кореспонденту УНІАН генеральний директор асоціації «Укроліяпром» Степан КАПШУК.

«У травні наші підприємства виробили близько 110 тис. тонн соняшникової олії, експорт становив 55 тис. тонн. У червні ми чекаємо експорт на рівні 50-60 тис. тонн, не більше. Якби поновилися поставки до Європи, ця цифра була б приблизно удвічі більше», - сказав С.КАПШУК.

За словами С.КАПШУКА, з початку поточного маркетингового року (з вересня 2007 р.) вироблено 1,466 млн. тонн соняшникової олії, з них 1,064 млн. тонн експортовані. При цьому минулого року за такий же термін експорт олії становив 1,412 млн. тонн.

С.КАПШУК зазначив, що на сьогоднішній день проблем з митним оформленням олії на експорт немає, проте виникли проблеми з поставками через заборону Євросоюзу на ввезення української олії. «Враховуючи, що Європа нам заборонила експорт олії, у нас виникла проблема, тому що ми не готові постачати олії до інших країн, для цього потрібен час - укласти нові контракти, виконати їх умови за якісними показниками. Ми сподіваємося, що відновимо нормальне партнерство. Якість нашої олії, враховуючи те, що у нас менше використовується хімічних речовин, пестицидів тощо, одна з найвищих. Ми сподіваємося, що буде відновлено експорт в ЄС. Гарантувати якість олії Україна може», - сказав С.КАПШУК.

За його словами, на сьогоднішній день загальні залишки олії досягають близько 380 тис. тонн. При цьому на 1 червня ц.р. залишки соняшнику становили 783 тис. тонн, з них можна виробити 340-350 тис. тонн олії. «Таким чином, у нас залишки, з урахуванням того, що буде перероблено соняшника, близько 750 тис. тонн, а місячна потреба України в соняшнику – 40 тис. тонн, тобто, у нас залишки в 6 разів перевищують потреби в олії до нового сезону», - сказав С.КАПШУК.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів увів квотування експорту соняшникової олії і соняшнику з 22 березня до 1 липня 2008 року, встановивши квоти у розмірі 300 тис. тонн олії та 1 тис. тонн насіння соняшнику.

16 квітня в Міністерстві економіки відбулося засідання комісії з питань розгляду заявок на видачу ліцензій на право експорту соняшникової олії і насіння соняшнику і розподілу квот. За рішенням комісії, квоту на експорт 300 тис. тонн соняшникової олії розділили між собою 40 компаній, а квоту на експорт 1 тис. тонн насіння соняшнику - три компанії.

Уряд збирався розглянути можливість збільшення квот на експорт соняшникової олії до 500 тис. тонн або відміни квотування і введення ліцензування експорту, проте рішення не були ухвалені.

Пізніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію трьох постанов Кабінету міністрів про введення квот на експорт соняшникової олії. В указі глави держави наголошується, що дані постанови були видані Кабміном всупереч ряду норм Конституції України.