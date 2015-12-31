Warner Bros. виступатиме відповідачем в українському суді

У згаданій угоді Кіноманія та Warner Bros. зробили виключення із загального правила для Сергія Тарути і видалили його, як члена українського парламенту, з поняття «Government Officials».

Згідно умов оригінального контракту, Кіноманія зобов'язана повідомляти Warner Bros. про всіх Пов'язаних Осіб, які мають відношення до влади, для проведення перевірки на наявність корупційних дій. Нагадаємо, що Сергій Тарута є членом комітету ВРУ з питань культури і духовності, який відповідає за кінематографію в Україні. Крім того, має пряме відношення до діяльності Кіноманії.

Проте, не зрозуміло яким чином Warner Bros. погодився зробити виняток з правила, передбаченого контрактом, і підписати додаткову угоду.

Суд також вирішив, що третьою стороною у справі виступатиме Ігор Матрос, який безпосередньо підписував додаткову угоду з боку Кіноманії. На той момент він був призначений тимчасово виконуючим обов'язки директора Кіноманії замість звільненої Тетяни Коваль.

Розгляд справи призначено на 25 лютого 2016 року.