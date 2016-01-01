Святкування Нового року в центрі Києва зняли з висоти пташиного польоту (відео)
11:46, 01 січня 2016Суспільство
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Камера зафіксувала святкування біля головної ялинки країни.
Святкування Нового року в центрі Києва зняли з висоти пташиного польоту / Радіо Свобода
Відео святкування біля головної ялинки України, на Софійській та Михайлівській площах Києва, оприлюднило "Радіо Свобода".
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Камера на безпілотнику зафіксувала момент, коли лазерний промінь з’єднав дзвіниці Софійського та Михайлівського соборів.
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