Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними Укргідрометцентру, у неділю, 3 січня, на дорогах країни місцями ожеледиця.

Окрім того, зазначається, що штормове попередження оголошено в Києві та області.

Читайте такожNASA попереджає про небезпеку нинішнього Ель-Ніньйо - BBC

Як повідомляв УНІАН, 3 січня, в Україні збережеться холодна погода: температура вночі -16-21°, у західних областях 10-15° морозу; вдень 12-18°, на півдні країни 6-11° морозу.

У східних та більшості районів південних областей невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, на заході південно-східний, 5-10 м/с.

У понеділок, 4 січня, буде холодна без опадів погода: температура вночі 18-23° морозу, місцями до 25°, вдень 12-17° морозу; в південних областях вночі 13-18° морозу, вдень 7-12°; у західних областях вночі 11-16° морозу, вдень 5-10°, на Закарпатті 1-6° морозу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. В Києві на 4 січня холодна без опадів погода: температура вночі 17-19°, вдень 12-14° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.