СБУ вилучила на Волині партію бурштину на 1,5 мільйона

У Волинській області Служба безпеки України викрила підпільний цех з незаконної обробки бурштину.

Як повідомляє прес-центр СБУ, місцевий мешканець обладнав підприємство у складському приміщенні поблизу Луцька. Під час обшуку правоохоронці вилучили 24 кілограм каменю, понад 400 кульок готового до продажу бурштину та чотири станки для обробки. Читайте такожНа Рівненщині лідером "бурштинового" ОЗУ виявився священик Вартість вилученого каменю на «чорному ринку» перевищує 1,5 мільйона гривень. Встановлюються особи, причетні до незаконного видобутку та обробки бурштину.

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