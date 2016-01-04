СБУ викрила фінансові оборудки чиновників у зоні АТО на мільйони гривень

Про це повідомили у прес-службі Служби безпеки України.

Зазначається, що службовці відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації уклали договір з підприємцями на капітальний ремонт теплових вузлів у навчальних закладах району.

"Чиновники перерахували 600 тисяч гривень за придбання та встановлення теплових лічильників. Проте контракт бізнесмени не виконали", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Краматорську чиновники завдали збитків державному бюджету на один мільйон гривень, які були привласнені з виділених на реконструкцію житлового фонду міста коштів.

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У свою чергу посадовці Новоайдарської селищної ради завищили кошторисну документацію на капітальний ремонт дорожнього покриття у населеному пункті, завдавши державі шкоди на 1 мільйон гривень.

Також стало відомо, що у Старобільську керівництво одного з технікумів "заробило" на демонтажі науково-виробничої будівлі мільйон гривень.

В СБУ запевнили, що за всіма фактами тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб причетних до корупційних оборудок.

Нагадаємо, раніше співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою сил антитерористичної операції затримали командира одного з військових підрозділів, який вимагав гроші від підлеглих за оформлення матеріальної допомоги.