Савік Шустер починає будувати власну студію

Популярний телеведучий Савік ШУСТЕР має намір створити свою власну продакшн-студію.

Цю інформацію він підтвердив журналістам «Телекритики».

За словами С.ШУСТЕРА, створення власної продакшн-студії - це мрія кожного телевізійного журналіста.

«Я давно до цього йшов. Нарешті я знайшов людей, з якими я хочу і можу це робити. Звичайно, ми поступово будуватимемо власну базу. В принципі, все ж таки, я повинен сказати, що за три роки роботи в Україні я одержав величезний імпульс від українського народу. Мене прийняли як рідного, тому я хочу робити такий продукт для людей, котрий я вважаю за правильне по-телевізійному, по-журналістськи: відкритий, вільний, чесний, красивий, естетичний продукт», - зазначив С.ШУСТЕР.

Він розповів, що це можуть бути різні формати: від політичних, документальних до розважальних, фільмів, серіалів, спортивних програм. «Усе, що є на телебаченні. Зокрема, вважаю, намагатимемося придумувати свої формати. Національні формати можна потім продавати на міжнародному ринку», - підкреслив телеведучий.

С.ШУСТЕР розповів, що поки що не веде переговорів з телеканалами про придбання програм, виготовлених його продакшн. У той же час, він планує співробітничати з різними українськими каналами.

На запитання, чи означає його рішення остаточний розрив з телеканалом «Інтер», С.ШУСТЕР відповів негативно: «Ні, чому? Навпаки!».

Кажучи про плани щодо проекту «Свобода Савіка Шустера», він сказав, що поки що не знає, чи буде це той же формат чи інший: «Усе має в житті змінюватися і розвиватися. Я дивлюся на світ: як він розвивається, що в світі відбувається цікавого, і не можна завжди жити в своєму барлозі. Звісна ж річ, я вважаю, і багато хто так вважає, - а головне, що цю думку поділяє український народ, - що в мене є талант в інтерактивному телебаченні. І я, звичайно, маю намір робити інтерактивне ток-шоу».