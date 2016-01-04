У Лук’янівському СІЗО проводиться перевірка у зв’язку із смертю ув’язненого - прокуратура
У Лук’янівському СІЗО проводиться службова перевірка у зв’язку зі смертю ув’язненого Макара Колесникову, який помер 1 січня у приміщенні слідчого ізолятору.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури міста Києва, відомство ініціювало проведення службової перевірки на предмет повноти надання адміністрацією Київського СІЗО медичної допомоги ув’язненому.
За попереднім висновком експертів Київського міського бюро судово-медичної експертизи, смерть ув’язненого Колесникова настала від геморагічного панкреатиту.
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«Разом з тим, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування триває. Його хід перебуває на контролі керівництва київської міської прокуратури». – йдеться у повідомленні.