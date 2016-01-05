Росія оновила техніку для доставки "гумконвоїв" на Донбас: чергова "допомога" очікується в січні

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на главу відомства Володимира Пучкова.

"Російська Федерація неухильно виконує всі вимоги міжнародних документів. Як тільки завершаться усі процедури узгодження з нашими українськими колегами і міжнародними організаціями, такими як Міжнародний комітет Червоного Хреста, черговий гуманітарний конвой буде відправлений у Донецьку і Луганську області - орієнтовно у другій половині січня", - сказав Пучков.

За його словами, зараз ведеться підготовка вантажів. Серед них, стверджує, Пучков, продовольство, медикаменти та витратні матеріали для роботи соціально значущих об'єктів, енергетики, комунальних систем, а також тепло- і водопостачання.

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Як сказав міністр, за рішенням уряду МНС РФ оновило всю техніку, яка здійснює доставку «гуманітарних вантажів» у Донецьку і Луганську області. 30 грудня Ногінський рятувальний центр МНС РФ отримав 120 нових вантажних автомобілів. Пучков зазначив, що в грудні 2015 року МНС РФ додатково поставило Донбас «продукти харчування, медикаменти та обладнання для роботи об'єктів соціальної інфраструктури, а також новорічні подарунки». Вони були доставлені, уточнив Пучков, за ініціативи сибірських рятувальників.

Довідка УНІАН. Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої «гуманітарної допомоги».

Водночас бойовики не пропускають на окуповану територію гуманітарну допомогу з України.