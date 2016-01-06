В Україні почав працювати відеосервіс Netflix

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Сьогодні ви є свідками народження нової світової мережі інтернет-телебачення", - зазначив співзасновник і керівник компанії Рід Хестінгс.

Для українських користувачів доступно три тарифні плани, які передбачають безлімітний перегляд фільмів і серіалів. Між собою вони відрізняються якістю відеопотоку (преміум підтримує Ultra HD), а також кількістю пристроїв, на яких одночасно можна дивитися відео.

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Netflix буде не доступний в Китаї, хоча компанія продовжує вивчати можливості для надання послуги в цій країні. Він також не буде доступний в окупованому Росією Криму, Північній Кореї та Сирії через діючі санкції уряду США.

Netflix доступний практично на будь-якому пристрої, який має підключення до Інтернету, в тому числі на персональних комп'ютерах, планшетах, смартфонах, смарт-телевізорах та ігрових консолях, і автоматично забезпечує найкращу якість потокового відео в залежності від пропускної здатності мережі.

Відзначимо, що одним з найбільш популярних в Україні продуктів компанії є серіал «Картковий будиночок» (House of Cards), а також інші. Крім цього, Netflix знімала документальний фільм про революційні події в Україні "Зима в огні", який отримав приз глядацьких симпатій у документальній категорії на кінофестивалі в Торонто.

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