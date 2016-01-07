СБУ нібито за підозрою в тероризмі утримує в СІЗО опозиційну активістку з РФ – журналіст

У Києві 10 грудня СБУ затримала і заарештувала москвичку Анастасію Леонову. Про це у своєму блозі на сайті "Новое время" повідомив журналіст Олександр Пасховер.

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За його словами, Леонову звинувачують в організації злочинного терористичного угрупування.

"Настя стояла з нами на Манежній площі, брала участь у всіх протестних антипутінських мітингах у Москві, в тому числі, на підтримку України і Майдану. Потім вона, зі зрозумілих причин, виїхала з Росії. Настя була волонтером-санінструктором", - написав її соратник російський опозиціонер Євген Левкович на своїй сторінці у Facebook.

Частину листа затриманої із СІЗО опублікував Олександр Пасховер: "Мене звуть Анастасія Леонова. Я приїхала в Україну до родичів, рятуючись від переслідувань в РФ за незгоду з офіційною політикою держави та участь у мітингу. 10 грудня 2015 р. я була заарештована і взята під варту за підозрою в організації терористичної групи та організації терористичних актів, метою яких було заподіяння значної шкоди загрози життю і здоров'ю людей, залякування населення".

Анастасія додала, що разом з нею були заарештовані незнайомі їй особи, "за словами слідчої групи, вони також входили до складу нібито організованої мною терористичної організації".

При обшуку за місцем її проживання зброї, будь-яких вибухових речовин, матеріалів, придатних для виготовлення саморобних вибухових пристроїв, та літератури екстремістського спрямування, за словами активістки, знайдено не було.

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"Незважаючи на відсутність яких-небудь доказів моєї причетності до терористичних груп, я утримуюся під вартою, спочатку в ізоляторі СБУ, потім у Київському СІЗО. Апеляційну скаргу, в якій було вказано на численні порушення КПК України, суд залишив без задоволення. Саме моє перебування в СІЗО є кричущим свавіллям влади, оскільки жодних об'єктивних доказів моєї причетності слідством надано не було", - підсумувала Леонова.