"Укравтодор" зняв обмеження на проїзд дорогами державного значення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова "Укравтодору" Андрій Батищев під час засідання Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

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"На сьогоднішній день проїзд дорогами державного значення забезпечено”, - сказав він.

За його словами, обмеження, які були введені напередодні по Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровським областям сьогодні знято.

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Водночас він додав, що були запроваджені обмеження на проїзд у полтавському напрямку.