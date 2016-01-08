"Укравтодор" зняв обмеження на проїзд дорогами державного значення

16:13, 08 січня 2016
Суспільство
642 0

Обмеження, які були введені напередодні в кількох областях, знято. Проте через негоду залишається перекритою дорога на Полтаву.

Проїзд дорогами державного значення забезпечено / УНІАН

 

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова "Укравтодору" Андрій Батищев під час засідання Міжвідомчого оперативного штабу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка.

Читайте такожЯценюк вимагає від органів місцевої влади терміново вжити заходів для розчищення доріг

"На сьогоднішній день проїзд дорогами державного значення забезпечено”, - сказав він.

За його словами, обмеження, які були введені напередодні по Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Дніпропетровським областям сьогодні знято.

Читайте такожПогода в Україні погіршуватиметься й надалі

Водночас він додав, що були запроваджені обмеження на проїзд у полтавському напрямку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter