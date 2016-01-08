Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах
22:26, 08 січня 2016Суспільство
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У високогір’ї східної частини Закарпаття через снігопади існує небезпека сходження лавин.
Фото УНІАН
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
«8-9 січня у зв’язку зi снiгопадами у високогір’ї східної частини Закарпатської області збережеться ІІІ (підвищений) ступінь лавинної небезпеки (з V ступенiв за мiжнародною шкалою)», - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 7-8 січня у високогір'ї східної частини Закарпатської області та 8 січня у високогір'ї Івано-Франківської області очікується підвищена лавинна небезпека.
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