Українців попереджають про небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДСНС.

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"7-8 січня у високогір’ї східної частини Закарпатської області та 8 січня у високогір’ї Івано-Франківської області очікується підвищена лавинна небезпека (ІІІ ступінь)", - підкреслюється в повідомленні.