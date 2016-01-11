Суд визнав незаконною відсутність українського алфавіту на клавіатурі ноутбуків

Викладач Львівського національного університету імені Івана Франка та громадський активіст Святослав Літинський виграв у суді справу проти Hewlett Packard після того, як придбав ноутбук цього виробника, у якого на клавіатурі не було українського алфавіту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Судом встановлено. Так, отриманий позивачем товар ноутбук HP proBook 450 Gl не містить маркування клавіатури українською мовою та відсутність енергетичного маркування українською мовою. Таким чином, маркування товару (ноутбука) та енергетичне маркування товару лише недержавною мовою суперечить вимогам нормативно-правових актів, а отже є недоліком", - написав Літинський.

Як повідомляв УНІАН, раніше Святослав Літинський уже звернувся з позовом до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, звинувачуючи його у порушенні мовного законодавства. Активіст через суд вимагав зобов'язати МВС надати йому автентичний переклад українською (державною) мовою відеозапису виступу міністра під час запуску у Львові патрульної поліції.

3 вересня прес-секретар МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що через позов львівського активіста до Авакова про порушення мовного законодавства, віднині в Міністерстві внутрішніх справ України перекладатимуть всі відеовиступи державною мовою.