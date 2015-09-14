Аваков програв суд львівському активісту щодо виступу російською мовою

Як повідомив кореспонденту УНІАН позивач у даній справі, викладач Львівського національного університету ім. Івана Франка, громадський активіст Святослав Літинський, судове засідання відбулася сьогодні, 14 вересня, у Львівському окружному адміністративному суді.

«Суд визнав протиправною відмову у видачі мені перекладу виступу пана міністра», – зазначив Літинський.

Він повідомив, що про відшкодування матеріальних збитків він до суду не звертався, однак за рішенням суду - МВС повинно сплатити йому, як позивачеві, 36 грн сплаченого ним судового збору.

Також, Літинський зазначив, що він очікує від Авакова відповіді на свій запит, який він йому надіслав щодо його виступу в Івано-Франківську під час представлення нової патрульної поліції. Активіст просить Авакова повідомити, кого він мав на увазі зазначаючи, що „...львів'яни бувають теж дурні” і що та кого він мав на меті озвучуючи слово „випендритись”.

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Як повідомив активіст, поки відповіді від міністра він не отримав.

Як повідомляв УНІАН, львівський активіст Святослав Літинський звернувся з позовом до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, звинувачуючи його у порушенні мовного законодавства. Активіст через суд вимагав зобов'язати МВС надати йому автентичний переклад українською (державною) мовою відеозапису виступу міністра під час запуску в Львові нової патрульної поліції.

Літинський також подав письмове звернення до Аракова для з’ясування, що міністр мав на увазі, коли, згідно з цитуванням місцевих видань, заявив в Івано-Франківську: «У Львові я виключно українською розмовляв, так, як і зараз. Львів’яни бувають теж дурні, вибачте, як і дурні харків’яни, і взагалі люди бувають різні. Але якщо ви мене розумієте – чи я українською мовою говорю, чи російською, – головне, що ви мене розумієте. Якщо хтось хоче випендритись та подати до суду на міністра і цим самим зробити собі славу, то нехай. Хтось хоче нарватись ще й на компенсацію шкоди за образу честі».

3 вересня прес-секретар МВС Артем Шевченко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що через позов львівського активіста до Авакова про порушення мовного законодавства, віднині в Міністерстві внутрішніх справ України перекладатимуть всі відеовиступи державною мовою.