Українці очікують від влади соціального забезпечення, справедливості та правосуддя - опитування

Від держави громадяни України в першу чергу очікують соціального забезпечення, справедливості і правосуддя та захисту від зовнішньої агресії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені в ході публічної дискусії на тему: «Громадський порядок денний для нової України» результати загальнонаціонального опитування громадської думки, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології.

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Згідно з опитуванням, соціального забезпечення очікують 39% українців, забезпечення справедливості і правосуддя - 37%, захисту від зовнішньої агресії – 32%, безкоштовного медичного обслуговування - 30%, забезпечення робочим місцем – 29%, захисту фізичної безпеки, правопорядку - 20%, створення рівних правил для всіх при мінімальному втручанні в економіку - 18%.

Громадяни заради держави, суспільного блага готові в першу чергу на три головних пріоритети: допомагати конкретним людям, що потребують допомоги (інвалідам, хворим, пораненим, сиротам, особам похилого віку) – 27,1%, брати участь у заходах із благоустрою території - 23%, чесно сплачувати податки з усіх своїх доходів – 18,4%, допомагати армії – 18,3%.

Не є в пріоритетах громадян: підписувати петиції, звернення (4,9%), безоплатно брати участь в агітації, інформуванні громадськості, роз'яснювальній роботі (4,9%), організувати інших людей на суспільно корисну діяльність (5,8%), допомагати в роботі органам влади (6,4%), контролювати дії влади (8%).

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Опитування проводилося у 110 населених пунктах у всіх областях України, окрім АРК і тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Загалом опитано 2 тис. 40 респондентів. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.