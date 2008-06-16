Пол Маккартні відкрив у Києві виставку свого живопису

Пол МАККАРТНІ відкрив авторську виставку живопису в Києві. Музикант захотів на власні очі поглянути, як організатори розвісили картини. Водночас учасник "ліверпульської четвірки" та його музиканти поспілкувалися з українським бомондом.

Як передає "5 канал", перед входом до Центру сучасного мистецтва кумира цілий день чекали безліч шанувальників, вони співали пісні "Бітлз" і прагнули сфотографувати музикантів.

Вільний доступ до мистецьких полотен П.МАККАРТНІ відкриється перед днем народження легендарного музиканта - 17 червня. Сам музикант, за його словами, ніяк не може забути хвилини, пережиті на концерті в суботу.

Нагадаємо, що попри складні погодні умови в Києві, Independence concert сера П.МАККАРТНІ на Майдані Незалежності в Києві та пряму трансляцію в семи містах України відвідала рекордна в історії України кількість глядачів. У центр столиці, не зважаючи на грозу і зливу, прийшли близько 350 тисяч осіб.