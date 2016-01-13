У злочинах проти Майдану підозрюються близько 150 міліціонерів – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк на брифінгу в Києві.

«Якщо брати співробітників міліції – то це близько 150 осіб», - сказав він, відповідаючи на питання, скільки всього правоохоронців підозрюються у злочинах проти Майдану.

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«Частина (справ) направлена до суду, частина розслідується, є й вироки. В цілому, якщо брати і з судовими рішеннями, то вже 30 судових рішень, з них стосовно співробітників міліції 15-16 вироків», - додав Горбатюк, зазначивши, що більшість справ тривалий час розглядається в суді.

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