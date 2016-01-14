У штабі АТО розповіли про затриманого російськими прикордонниками військового ЗСУ

"Ми підтверджуємо, що один з військовослужбовців ЗСУ, військовослужбовець за контрактом, Максим Шляховий, ще вчора (12 січня - УНІАН), близько 21:30, був затриманий патрулем прикордонної служби РФ. Зараз він знаходиться у відділі прикордонної служби РФ, цю інформацію надали батьки цього військовослужбовця", - заявив начальник прес-центру штабу АТО Олексій Мазепа, повідомляє 112.ua.

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За його словами, зараз проводиться службове розслідування для з'ясування причин і обставин інциденту.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії по Ростовській області затримали в населеному пункті Чортків військовослужбовця ЗСУ.