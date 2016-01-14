"УНІАН–підтримка": УНІАН закликає Мінрегіон удосконалити законодавство у сфері діяльності ОСББ

Приводом для такого запиту послужило звернення в «УНІАН-підтримка» Юрія Лазнюка, голови новоствореного ОСББ в одній зі столичних багатоповерхівок.

За словами Лазнюка, приватний ЖЕК, який дістався мешканцям столичної новобудови на Коломиївському провулку 17-31А (ЖК Васильківський) у спадок від забудовника, протягом 4-х місяців протидіє передачі будинку в управління новоствореному в ньому ОСББ.

Справа в тому, що хоча мешканці виграли кілька судів, керівництво приватного ЖЕКу досі чинить опір у передачі своїх повноважень ОСББ.

Підштовхнуло мешканців до створення ОСББ є те, що вони не можуть офіційно оформити стосунки з комунальними службами міста і змушені оплачувати неякісні послуги приватного ЖЕКу забудовника. «Весь вал грошей, який йде з комунальних платежів витрачається незрозуміло куди. Ми не отримуємо тих послуг, якими могли б самі себе забезпечувати. Але замість того, щоб дати нам цю можливість, приватний ЖЕК намагається скасувати державну реєстрацію нашого ОСББ в судах», - заявив УНІАН Лазнюк.

Жителі вважають, що таким чином, приватний ЖЕК відстоює власні фінансові інтереси. «Власником цього Жеку є Софія Долгова - дружина директора підприємства-забудовника цього багатоквартирного будинку. В той час, як дочка Боргова - власник компанії інтернет-провайдера, що забезпечує мешканців цього ж будинку послугами інтернет», - зазначив Лазнюк.

Втім, така ситуація в Києві не рідкість. Практично всі ОСББ, створені в столичних новобудовах потрапляють в схожу ситуацію, коли забудовник передає повноваження по управлінню будинку в руки приватних керуючих компаній і через деякий час мешканці будинку, навіть створивши ОСББ, як це пропагуює влада, стикаються з труднощами в реалізації свого законного права на управління своїм спільним майном.

У запиті УНІАН закликає профільне міністерство використовувати даний приклад для удосконалення законодавства у сфері житлово-комунального господарства та роз'яснити мешканцям, які опинилися в такій ситуації, як відстояти свої права, якщо приватний ЖЕК відмовляється передавати їм будинок в управління.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав Закон №417-VIII «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», прийнятий Верховною Радою 14 травня 2015 року. Згідно із законом, права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі і споруди, та його прибудинкова територія віднесені до спільного майна багатоквартирного будинку. Одночасно вводиться правовий режим права спільної сумісної власності або права постійного користування у відношенні земельної ділянки, на якій розташований багатоквартирний будинок.

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