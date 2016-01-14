Порошенко повторив "подвиг" попередника: забув українське слово на прес-конференції
19:55, 14 січня 2016Суспільство
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Курйоз трапився з президентом на першій прес-конференції в цьому році.
Петро Порошенко забув українське слово на прес-конференції / УНІАН
Під час великої прес-конференції президент Петро Порошенко забув українське слово і вимушений був звернутися за допомогою до свого прес-секретаря Святослава Цеголко.
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На одне з питань журналістів Порошенко відповів: "На відміну від багатьох, я не потребую ні в фінансових радників, ні ... Кошельков, как будет у нас? Гаманців, о".
Нагадаємо, у 2013 році четвертий президент України Віктор Янукович забув, як державною мовою зветься хвойне дерево, яким українці прикрашають будинки в новорічні свята.
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