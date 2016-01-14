В Києві у Лук’янівському СІЗО помер ще один ув’язнений

За попередніми висновками лікарів, 35-річний чоловік, який був засуджений до 6 років позбавлення волі та утримувався під вартою з липня минулого року, помер від гострої серцево-судинної патології. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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На місце події виїжджали слідчо-оперативні групи Шевченківського УПГУ Національної поліції в місті Києві та Головного Управління Національної поліції, судово-медичний експерт, а також представник прокуратури.

За фактом смерті ув’язненого слідчим відділом Шевченківського УПГУ Національної поліції в Києві розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України.

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Наразі тіло померлого направлено для проведення судово-медичної експертизи до Київського міського бюро судово-медичної експертизи. Тривають першочергові слідчі дії.